Краткие суждения о деятельности Священного союза

История
Краткие суждения о деятельности Священного союза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По сути дела это была первая попытка создать систему европейского равновесия,при котором обеспечивает уважение к существуещемся договором ,к установленому размеживанию
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