Объясните,как связаны религия и искусство в Древнем Египте

Гость: Гость:

Искусству отводилась необычайно важная роль: оно должно было, ни много ни мало, дарить бессмертие, быть прямым продолжением жизни. Поэтому казалось неважным, видит ли кто-нибудь художественное произведение. Оно не предназначалось для осмотра, а представлялось чем-то само в себе сущим, само в себе заключающим жизненное начало.Понятно, что и труд художников поэтому считался священнодействием. Ведущие художники — зодчие, скульпторы и живописцы (особенно зодчие) — были высокопоставленными лицами, очень часто жрецами, их имена были известны и окружены почетом. Зодчий Хемиун, руководивший строительством пирамиды Хеопса, был племянником этого царя. Художники гордились деяниями своих рук и ума едва ли не так, как цари своими победами, только гимны царей начинались словами: «Я разрушил...», «Я покорил...», а гимны художников: «Я воздвиг...», «Я соорудил...», «Я выполнил работы прекрасные...».