Помогите я вас умоляю срочно!

Литература
Помогите я вас умоляю срочно!
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Гость:
Андрей Дубровский 3. Вдовец 4. Участие в охоте 5.Старик высокого роста, бледный и худой 6. Нетерпеливый и решительный  9. с. Кистеневка Владимир Дубровский 2. Дворянин, сын помещика, служит в гвардейском полку 3. Влюблен в Марию Троекурову  4. Танцы, охота 5. Русые волосы, средний рост, карпе глаза 6. Смелый и щедрый 7. Отечественное
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