Помогите я вас умоляю срочно!

Гость: Гость:

Андрей Дубровский 3. Вдовец 4. Участие в охоте 5.Старик высокого роста, бледный и худой 6. Нетерпеливый и решительный 9. с. Кистеневка Владимир Дубровский 2. Дворянин, сын помещика, служит в гвардейском полку 3. Влюблен в Марию Троекурову 4. Танцы, охота 5. Русые волосы, средний рост, карпе глаза 6. Смелый и щедрый 7. Отечественное