Написати про Львів 15 речень

Гость: Гость:

Львів це старовинне місто. Ще з 5 класу я мріяла поїхати туди. Минулого року моя мрія здійснилась.Воно дуже гарне .Побувала я там у домі Івана Франка.Я цікавлюсь його історією . Також була в шоколадній фабриці .Купила там бага смачного.Найбільше сподобались будинки. Там проживає мій друг .Разом з ним ще багато де побували .У льові він живе від народження . ВІн запрошував мене вже до цього міста давно! Рада що побувала там.НЕзабуду цю подорож ніколи