Для школьное столовой купили 105 тарелок, из них 35 глубоких, а остальные - мелкие. Гл??бокая тарелка стоит А р., а мелкая на 20% дешевле. Сколько денег уплатили за покупку?

Алгебра
Для школьное столовой купили 105 тарелок, из них 35 глубоких, а остальные - мелкие. Гл??бокая тарелка стоит А р., а мелкая на 20% дешевле. Сколько денег уплатили за покупку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За глубокие тарелки заплатили 35 а Мелких тарелок - 105-35=70 мелкая тарелка стоила а-0,2а = 0,8а за мелкие тарелки заплатили 0,8а*70=56а Всего за тарелки заплатили 35а+56а= 91а
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