Для школьное столовой купили 105 тарелок, из них 35 глубоких, а остальные - мелкие. Гл??бокая тарелка стоит А р., а мелкая на 20% дешевле. Сколько денег уплатили за покупку?

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Для школьное столовой купили 105 тарелок, из них 35 глубоких, а остальные - мелкие. Гл??бокая тарелка стоит А р., а мелкая на 20% дешевле. Сколько денег уплатили за покупку?

Автор: Гость