Найдите боковую сторону равнобедренной трапеции основания которой равны 12 и 6 см ?? один из углов 120 градусов.
Геометрия
Найдите боковую сторону равнобедренной трапеции основания которой равны 12 и 6 см ?? один из углов 120 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня два варианта решения 1) 2) боковая сторона равна 6
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