Найдите боковую сторону равнобедренной трапеции основания которой равны 12 и 6 см ?? один из углов 120 градусов.

Геометрия

Найдите боковую сторону равнобедренной трапеции основания которой равны 12 и 6 см ?? один из углов 120 градусов.

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