Подскажите длинные ,хорошие стихотворения про животных ,обьёмом соответствующие 9 классу
Литература
Подскажите длинные ,хорошие стихотворения про животных ,обьёмом соответствующие 9 классу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Застонала под копытами земля… Кони ринулись отчаянным галопом, И табун несётся прямо на меня Нескончаемым и бешеным потоком. Кони мчались, воздух грудями меча, Люди гнались вслед за ними, хохоча, Скаля зубы, от усталости хрипя… Всё смешалось – люди, небо и земля. Вдруг мелькнула в воздухе петля И коню сдавила сухожилья. Тело очумевшего коня Падает на землю от бессилья. Кони, дикие прекрасные кони! Как трудно вам уйти от погони! Изойдёте вы потом кровавым На потеху людским забавам. Кони, вы ушли, умчались в некуда... Не вернётесь вы теперь уж никогда. Только в сумраке тяжких бед Не забыть про могучий свой бег. Скажи, Боже, хоть не верю я тебе, Отчего же есть жестокость на земле?! Посмотри же, двадцать первый век! Что делает твой Человек!
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