На рисунке изображен график зависимости проекции скорости тела от времени.определите значение проекции силы действующей на тело на каждом из участков графика
Физика
На рисунке изображен график зависимости проекции скорости тела от времени.определите значение проекции силы действующей на тело на каждом из участков графика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу сказать только, что на втором участке сила равна нулю. На третьем сила трения больше, чем сила, двигающая тело. Вообще тут должна быть какая-то формула, но найти её я не могу.
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