Дано: ABCD - параллелограмм AB:BC=1:2 Pabcd=30см. Найти: стороны AD, AB, CD, BC
Геометрия
Дано: ABCD - параллелограмм AB:BC=1:2 Pabcd=30см. Найти: стороны AD, AB, CD, BC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение 2х+х=15 х=5 АВ=5 ВС=10 По свойству параллелограмма знаем , что АВ=СД и ВС=АД Ответ АВ=СД=5 см; ВС=АД=10см
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