Укажите глагол с окончанием - ут в форме 3 лица множественного числа настоящего вр??мени варианты ответов : слышать -слыш....т дышать - дыш...т брызгать - брызж...т держать - держ....т
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Укажите глагол с окончанием - ут в форме 3 лица множественного числа настоящего вр??мени варианты ответов : слышать -слыш....т дышать - дыш...т брызгать - брызж...т держать - держ....т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слышат Дышат Брызжут Держат
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