Помогите пожалуйста написать эссе на тему "услуги по организации путешествий"
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Помогите пожалуйста написать эссе на тему "услуги по организации путешествий"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Услуги по организации путешествий Возьмем любую тур-компанию. Во - первых, они предлагают комплексные услуги. Например путевки в Турцию. Они везут тебя в своих самолетах, своих автобусах и в свои отели. Зачем это нужно? Ну чтобы ты ехал именно в их автобусах, самолетах и в их отели, и тратил деньги на ИХ услуги. Во - вторых, они предлагают услуги на месте. Ну например, ты можешь просто залезть на гору, посмотреть и уйти. А можешь заплатить денег и устроить пикник) Или ты поехал на озеро, чтобы посмотреть на него. А можешь доплатить и купить удочки, заодно порыбачив.
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