Ваше отношение к Руслану из поэмы "Руслан и Людмила"? СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ!!!

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Сюжет поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» основан на фольклорных традициях. Однако нужно отметить существенное различие между народными сказками и произведением великого русского поэта. Сказки представляют собой повествование, в котором проявление личного отношения рассказчика к героям сведено до минимума. Мы без труда поймем, кто в сказке является отрицательным персонажем, а кто — положительны. Позиция же рассказчика — это взгляд наблюдателя, который преимущественно констатирует факты. Иную позицию по отношению к персонажам своей поэмы занял Пушкин: он не просто рассказывает об их приключениях, он живо сочувствует испытаниям, выпавшим на долю Руслана и Людмилы, посмеивается над трусостью Фарлафа, искренне радуется торжеству Руслана над Черномором... Авторская позиция в поэме выражена достаточно ярко. Рассмотрим, как именно она проявляется.