Напишите сообщение на тему :"Башкирские легенды о войне 1812 года" Помогитеее,срочно надо!

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Глава 4. Социально экономическое пришлого населения. развитие Башкортостана во второй Объяснять национальный Основание Уфы. Захват половине XVI-XVII в. Политика состав и численное башкирских земель царского правительства и народные соотношение населения края. правительством, восстания. монастырями и Называть виды хозяйственной переселенцами. Налоги и Вхождение Башкортостана в состав деятельности башкир и повинности. Русского государства пришлого населения. Насильственная Определить состав башкирских христианизация башкир. феодалов и феодально зависимого населения. Охарактеризовать феодально патриархальный строй, Урок Причины восстания, сформировавшийся в изучения география восстания, Башкортостане в XVI-XVII вв. нового предводители восстания, материала. действия восставших. Характеризовать причины и предпосылки восстания 1662- Беседа. Работа с 1664 гг. §13,14 ИБ документами. Проследить по карте действия 7 1 Окт.3 нед. восставших. Систематизировать материал об участниках восстания. Перечислить методы борьбы царского правительства с восставшими. Характеризовать причины Причины восстания, восстания. география восстания, Проследить по карте предводители восстания, географию восстания. союзники башкир во время восстания. Характеризовать основные Социально-экономическое развитие Политика царизма течения в лагере восставших, Башкортостана во второй половине «разделяй и властвуй». союзников башкир. XVI-XVII вв. Политика царского Результаты восстания. Работа с правительства и народные Составлять характеристики документами. восстания. руководителей восстания. Беседа.Практ икум Рассказать о ходе восстаний. Причины начала Характеризовать восстания. Карательные национальный состав действия. Обещания участников восстания. Петра I. Переговоры. Национальный состав Объяснять об избрании хана участников восстания. восставшими. Избрание хана восставшими. Результаты Излагать главные цели и идеи §15,16 ИБ восстаний начала XVIII в. восставших. 8 1 Окт.4 нед. Высказывать и аргументировать суждения о роли башкир в восстании XVIII в. Восстание 1662-1664 гг.