Банка с мёдом весит 500 г ,такая банка с керосином весит 350 г .Керосин в два раза легч?? мёда .Сколбко весит пустая банка?

Математика

Банка с мёдом весит 500 г ,такая банка с керосином весит 350 г .Керосин в два раза легч?? мёда .Сколбко весит пустая банка?

Автор: Гость