Банка с мёдом весит 500 г ,такая банка с керосином весит 350 г .Керосин в два раза легч?? мёда .Сколбко весит пустая банка?
Математика
Банка с мёдом весит 500 г ,такая банка с керосином весит 350 г .Керосин в два раза легч?? мёда .Сколбко весит пустая банка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
может быть 500-350=150гр
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