Банка с мёдом весит 500 г ,такая банка с керосином весит 350 г .Керосин в два раза легч?? мёда .Сколбко весит пустая банка?

Математика
Банка с мёдом весит 500 г ,такая банка с керосином весит 350 г .Керосин в два раза легч?? мёда .Сколбко весит пустая банка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
может быть  500-350=150гр

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