Номер 5 пожалуйста срочно за одно спасибо

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Примем угол 1 за X, значит угол 2 будет равен X+56, тут мы имеет смежные углы, а как мы знаем смежные углы всегда равны 180 градусов, составляем уравнение: X+X+56=180 2X=180-56 2X=124 X=124/2 X=62 - Первый угол Итак, мы узнали 1 угол, 1 и 3 углы являются вертикальными, а значит их углы равны, то есть 62+62=124 градуса.