Помогите, на картинке задания( Надеюсь картинка загрузит...
Математика
Помогите, на картинке задания( Надеюсь картинка загрузит...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40*3-5=115 75:3+100=125 150-15*3=105
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