Помогите прошу!!! плиз плиз плиз плиз плиз плиз плиз плиз плиз Доклад на тему: "Что такое запретные слова?" и если сможете привести примеры: "В современном языке какие бывают запреты" ЕСЛИ СМОЖЕТЕ!!!!!!

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Запретные слова,они могут быть разные,сразу приходят на ум,матерные слова,но не только они запретные,мне кажется,что запретные слова зависят от круга общения,те с учителем,ты говоришь вежливо и без мата,с друзьями ты говоришь как хочешь,с недругами ты говоришь так же по другому.Попробуй развить эту тему