В треугольнике ABC известно, что AC=40, BC=9, угол C равен 90 градусов, Найдите радиус опис??нной около треугольника окружности.
Геометрия
В треугольнике ABC известно, что AC=40, BC=9, угол C равен 90 градусов, Найдите радиус опис??нной около треугольника окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Описанная около треугольника - это значит, что треугольник внутри круга. Т.к. у нас треугольник прямоугольный, то диаметр круга будет гипотенузой треугольника. Считаем: Ответ: радиус равен 20.5.
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