Подписать падежи к которым относятся данные окончания Привести примеры имен существительных в указанных падежах ой-ей у-а ы-и
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Подписать падежи к которым относятся данные окончания Привести примеры имен существительных в указанных падежах ой-ей у-а ы-и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ой-Творительный падеж.-Собакой (Управлять кем,чем) Ей-Творительный падеж. -(Управлять кем,чем) У-Винительный падеж. -Сестру.(Винить кого,что) Ы-И-Родительный падеж. -Книги,Сестры.(Нет кого,чего)
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