Сколько необходимо сжечь спирта, чтобы расплавить 2кг льда, взятого при температу??е -5градусов, а полученную воду нагреть до кипения и 1 кг воды превратить в пар ? КПД спиртовки 40%

Физика

Сколько необходимо сжечь спирта, чтобы расплавить 2кг льда, взятого при температу??е -5градусов, а полученную воду нагреть до кипения и 1 кг воды превратить в пар ? КПД спиртовки 40%

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