Запиши по образцу Образец: Москва - москвичи, Петербург - петербуржцы Томск- Курс??- Устюг- Зарайск- Красноярск- Пермь-

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Запиши по образцу Образец: Москва - москвичи, Петербург - петербуржцы Томск- Курс??- Устюг- Зарайск- Красноярск- Пермь-
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Автор: Гость
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Гость:
Томск- томичи,Курск- куряне, Устюг-устюжане, Зарайск- зарайцы, Красноярск-красноярцы,Пермь- пермяки
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