Определите точки пересечения графика функции у=-3х+5 с оси координат
Математика
Определите точки пересечения графика функции у=-3х+5 с оси координат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При x=0 y=-3*0+5=5; при y=0 -3x+5=0 3x=5 x=5/3=1,666...; Ответ: (0;5) и (1,6667;0)
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