Гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдением за ходом голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения-это 1)консультант 2)наблюдатель 3)член избирательной комиссии с правом совещател...

Обществознание
Гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдением за ходом голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения-это 1)консультант 2)наблюдатель 3)член избирательной комиссии с правом совещательного голоса 4)уполномоченный представитель по финансовым вопросам,э Только один правильный ответ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)))) наблюдатель...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сторона равностороннего треугольника равна 16√3 Найти его высоту
Ответить
Математика
Решите!Пж!времени Совсем нет(
Ответить
Русский язык
Запиши по образцу Образец: Москва - москвичи, Петербург - петербуржцы Томск- Курс??- Устюг- Зарайск- Красноярск- Пермь-
Ответить
Математика
Определите точки пересечения графика функции у=-3х+5 с оси координат
Ответить
Английский язык
Составь предложения из слов.1)are,There,two,in,flat,our,bedrooms.2)living room,is,nice,There,a,his,house,in.3)no,flat,our,There,pantries,are,in.4)a...
Ответить