Гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдением за ходом голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения-это 1)консультант 2)наблюдатель 3)член избирательной комиссии с правом совещател...
Обществознание
Гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдением за ходом голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения-это 1)консультант 2)наблюдатель 3)член избирательной комиссии с правом совещательного голоса 4)уполномоченный представитель по финансовым вопросам,э Только один правильный ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)))) наблюдатель...
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