50см и 6 см 40 см и 16 см 10 см и 18 см

Математика
50см и 6 см 40 см и 16 см 10 см и 18 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если надо сравнить, то вот: 50>6 40>16 10<18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во сколько раз угол величиной 108 градусов больше прямого угла?Ответ дайте в трёх в??дах: неправильной обыкновенной дроби,смешанной дроби и десят...
Ответить
Обществознание
Гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдением за ходом голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения-это...
Ответить
Математика
Сторона равностороннего треугольника равна 16√3 Найти его высоту
Ответить
Математика
Решите!Пж!времени Совсем нет(
Ответить
Русский язык
Запиши по образцу Образец: Москва - москвичи, Петербург - петербуржцы Томск- Курс??- Устюг- Зарайск- Красноярск- Пермь-
Ответить