50см и 6 см 40 см и 16 см 10 см и 18 см
Математика
50см и 6 см 40 см и 16 см 10 см и 18 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если надо сравнить, то вот: 50>6 40>16 10<18
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