От чего зависит способ передвижение животных?

Биология
От чего зависит способ передвижение животных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зависимости от условий среды и образа жизни в процессе эволюции выработался определенный способ передвижения.
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