Как кот реагирует на запахи

Окружающий мир
Как кот реагирует на запахи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя кошка убегает из комнаты, когда чувствует запах каких-то духов. Скажите, как кошка реагирует на запахи? Есть ли у кошек запахи, что им явно неприятные и они могут так вот реагировать, или же у нее просто высокая чувствительность к этому всему?
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