Как кот реагирует на запахи

Гость: Гость:

Моя кошка убегает из комнаты, когда чувствует запах каких-то духов. Скажите, как кошка реагирует на запахи? Есть ли у кошек запахи, что им явно неприятные и они могут так вот реагировать, или же у нее просто высокая чувствительность к этому всему?