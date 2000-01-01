340} Весят вишня и сливы 310} Весят абрикосы и сливы 390} Весят абрикосы и вишня Скол??ко они весят по отдельности

Математика
340} Весят вишня и сливы 310} Весят абрикосы и сливы 390} Весят абрикосы и вишня Скол??ко они весят по отдельности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В(вишня), с(сливы), а(абрикосы); в+с=340, в=340-с; а+с=310, а=310-с; а+в=390 подставим значения в и а; 340-с+310-с=390; 2с=650-390=260; с=130; в=340-130=210; а=310-130=180; Ответ: вишня весит 210, сливы- 130, абрикосы - 180.
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