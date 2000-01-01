340} Весят вишня и сливы 310} Весят абрикосы и сливы 390} Весят абрикосы и вишня Скол??ко они весят по отдельности

Математика

340} Весят вишня и сливы 310} Весят абрикосы и сливы 390} Весят абрикосы и вишня Скол??ко они весят по отдельности

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