Помогите с русским!пожалуйстааа "Они существуют,чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звучание." В каком значении употреблено в данном высказывании слово "ПРИВЕСТИ"? ...
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Помогите с русским!пожалуйстааа "Они существуют,чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звучание." В каком значении употреблено в данном высказывании слово "ПРИВЕСТИ"? 1.Вода,помочь дойти,довести 2.Послужить путём в определённом направлении 3.Довести до какого-нибудь результата 4.Сделать, произвести что-нибудь (то ,что названо существительным ) 5.Огласить,напомнить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это ответ 2, он более подходит
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