1. Месяц январь-зимы государь. 2. Январь-весне дедушка. 3.Январю- морозы, февралю- м??тели. Измените их так , чтобы они отвечали на вопрос ЧТО? Спишите любую пословицу. Подчеркните имена существительные.

Русский язык

1. Месяц январь-зимы государь. 2. Январь-весне дедушка. 3.Январю- морозы, февралю- м??тели. Измените их так , чтобы они отвечали на вопрос ЧТО? Спишите любую пословицу. Подчеркните имена существительные.

Автор: Гость