1.На часах 8 ч 20 мин.Чему равен угол между часовой и минутной стрелками? 110 градусо??,120 градусов,130 градусов, 140 градусов. 2.Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из городов А и В и встретились че...

Алгебра

1.На часах 8 ч 20 мин.Чему равен угол между часовой и минутной стрелками? 110 градусо??,120 градусов,130 градусов, 140 градусов. 2.Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из городов А и В и встретились через час.Каждый из них,прибыл в пункт назначения,провел там 2 часа,после чего выехал в обратном направлении.Велосипедисты встретились вновь.Через сколько времени после первой встречи это произошло, если они ехали с постоянной скоростью? Через 5 часов,через 4 часов,через 3 часов,через 2 часов, 3.Маша живёт в километре от школы,а Витя на расстоянии 3 километров.Какое значение,приведенное в ответах,наверняка правильно указывает расстояние между домами Маши и Вити? 2 км,4 км,не менее 3 км,не более 4 км

Автор: Гость