8 класс графики. Помогите составить и найти.

Гость: Гость:

Под а) и б). Нужно в формулу у=9/х подставить переменную х, а потом у. Т.е. если х=3, то у=9/3 = 3. И наоборот, если у=3, то 3=9/х, х=3. Графиком этой функции будет являться гипербола, расположенная в 1 и 3 четвертяэ. (Правый верхний и нижний левый угол графика). Строить просто. Если х=3, то y=-3, например. Теперь вторая часть. Строить график нет смысла. Дана точка А (-6;27). То есть х=-6, y=27. Подставдяешь в данную функцию, если получается верно, то принадлежит, если нет, - то не принадлежит