Срочно помогите плизззз

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Срочно помогите плизззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущ: Банкир, больница, грязнуля, волна, богиня, окошко, гроза, домище, гнездо Прилаг: Холодный, грибная, степные, весёлое, морские, тяжёлый, лесное, далёкий, звериный, боевой Глаг: Смотреть, гостевать, сварить, тащить, кормить, стоит.
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