Мальчик подбросил вверх мяч на высоту H ипоимал его через некоторое время в точке ??роска. Чему равен путь мяча и его перемешению за это время
Физика
Мальчик подбросил вверх мяч на высоту H ипоимал его через некоторое время в точке ??роска. Чему равен путь мяча и его перемешению за это время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перемещение - в.ф.в - направленный отрезок, вектор начало которого совпадает с положением м.т в нач.мом.вр., а кон. совп. с положением м.т. в кон. мом вр. Из этого определения ясно, что перемещение равно нулю, так как начиналось движение из рук мальчика, а закончилось в руках на тех же координатах ( исходя из условия задачи) V*t-gt^2/2 = H - высота, на которую. поднимется мяч. Но он ещё должен упасть. Падать он будет ровно столько же, сколько и поднимался, при условии, что ловят его в точке броска ( как и есть исходя из задачи. Ответы путь - 2H. Перемещение - 0.
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