Поясніть значення прислівя "Була б охота, піде на лад усяка робота"
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Поясніть значення прислівя "Була б охота, піде на лад усяка робота"
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Гость:
Якщо ти справді чогось хочеш ти намагаєшся добитися цього будь-яким способом
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