Поясніть значення прислівя "Була б охота, піде на лад усяка робота"

Українська мова
Поясніть значення прислівя "Була б охота, піде на лад усяка робота"
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Автор: Гость
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Гость:
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