Объясните слово вертел кого так называют в рассказе ?

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Вертел с ударением на первый слог - это, образно выражаясь, огромный шампур или металлический прут для зажаривания/запекания мяса над огнем, костром или горящими углями. Обычно на вертелах жарят целые туши или полутуши баранов, поросят, молодых бычков и т.д.