Объясните слово вертел кого так называют в рассказе ?
Литература
Объясните слово вертел кого так называют в рассказе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вертел с ударением на первый слог - это, образно выражаясь, огромный шампур или металлический прут для зажаривания/запекания мяса над огнем, костром или горящими углями. Обычно на вертелах жарят целые туши или полутуши баранов, поросят, молодых бычков и т.д.
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