Придумать 3 предложения с причастиями несовершенного вида
Русский язык
Придумать 3 предложения с причастиями несовершенного вида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. За окном моросил дождь, рисующий веснушки на теплом асфальте. 2. Мальчик, читавший книгу, отложил её и пошел открывать дверь. 3. Лежащий на столе журнал был открыт на сороковой странице.
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