Придумать 3 предложения с причастиями несовершенного вида

Русский язык
Придумать 3 предложения с причастиями несовершенного вида
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. За окном моросил дождь, рисующий веснушки на теплом асфальте.  2. Мальчик, читавший книгу, отложил её и пошел открывать дверь. 3. Лежащий на столе журнал был открыт на сороковой странице.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Объясните слово вертел кого так называют в рассказе ?
Ответить
Русский язык
Срочно помогите плизззз
Ответить
Физика
Мальчик подбросил вверх мяч на высоту H ипоимал его через некоторое время в точке ??роска. Чему равен путь мяча и его перемешению за это время
Ответить
Обществознание
Придумайте сценарий радиопередачи на одну перемену.
Ответить
Українська мова
Поясніть значення прислівя "Була б охота, піде на лад усяка робота"
Ответить