1) На какие вопросы отвечают существительные в форме винительного падежа?составьте из данных слов словосочетания гл + сущ (в.п.) встретить 1)хозяйки,спортсмены,рабочие,ученицы. рисовать 2)куклы,снеговики,домовые,русалки. уви...
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1) На какие вопросы отвечают существительные в форме винительного падежа?составьте из данных слов словосочетания гл + сущ (в.п.) встретить 1)хозяйки,спортсмены,рабочие,ученицы. рисовать 2)куклы,снеговики,домовые,русалки. увидеть 3)стаи,табуны,толпы,войска. купить 4)игрушки,цветы,дома,растения. 2)В каких группах окончания существительных в составе словосочетания не изменились,а в каких - изменились?подумайте,что общего у этих групп слов.
Ответ(ы):
Гость:
1)Кого?Чего? 1)встретить(кого?) хозяйку,спортсмена,рабочего,ученицу. 2)рисовать(кого?)куклы,снеговиков,домовых,расалок 3)увидеть(кого?)стаи,табуны,толпы,войска. 4)купить(что?) игрушки,цветы,дома,растения Здесь все винительного падежа 2)в 3,4,2,1
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