1) На какие вопросы отвечают существительные в форме винительного падежа?составьте из данных слов словосочетания гл + сущ (в.п.) встретить 1)хозяйки,спортсмены,рабочие,ученицы. рисовать 2)куклы,снеговики,домовые,русалки. уви...

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1) На какие вопросы отвечают существительные в форме винительного падежа?составьте из данных слов словосочетания гл + сущ (в.п.) встретить 1)хозяйки,спортсмены,рабочие,ученицы. рисовать 2)куклы,снеговики,домовые,русалки. увидеть 3)стаи,табуны,толпы,войска. купить 4)игрушки,цветы,дома,растения. 2)В каких группах окончания существительных в составе словосочетания не изменились,а в каких - изменились?подумайте,что общего у этих групп слов.

Автор: Гость