1)На сколько равных частей разрезали торт? 2)Какую часть торта составляет один кусок?Половина торта?Запиши дроби. 3)Какие ещё дроби можно записать по этому рисунку?Запиши их.

Математика
1)На сколько равных частей разрезали торт? 2)Какую часть торта составляет один кусок?Половина торта?Запиши дроби. 3)Какие ещё дроби можно записать по этому рисунку?Запиши их.
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1) 10 2) 1/10 5/10 3) 2/10 3/10 4/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10
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