Дан алгоритм в виде блок-схемы. Найди A,B,C,D , если изначально: A=2,B=9,C=3,D=16 .

Информатика
Дан алгоритм в виде блок-схемы. Найди A,B,C,D , если изначально: A=2,B=9,C=3,D=16 .
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Результат отработки алгоритма: A=2 B=2 C=9 D=3
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