1.найди периметр пятиугольника.все стороны которого равны 6 см.Запиши его периметр с помощью разных действий.2.Какой длины будет сторона щестиугольника с тем же периметром и равными сторонами?3.Сколько сторон у многоугольника с...
Математика
1.найди периметр пятиугольника.все стороны которого равны 6 см.Запиши его периметр с помощью разных действий.2.Какой длины будет сторона щестиугольника с тем же периметром и равными сторонами?3.Сколько сторон у многоугольника с тем же периметром и равными сторонами,длина каждой из которых 10 см?Как называется такой многоугольник?
Ответ(ы):
Гость:
5*6 периметр пятиугольника.
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