1.найди периметр пятиугольника.все стороны которого равны 6 см.Запиши его периметр с помощью разных действий.2.Какой длины будет сторона щестиугольника с тем же периметром и равными сторонами?3.Сколько сторон у многоугольника с...

Математика

1.найди периметр пятиугольника.все стороны которого равны 6 см.Запиши его периметр с помощью разных действий.2.Какой длины будет сторона щестиугольника с тем же периметром и равными сторонами?3.Сколько сторон у многоугольника с тем же периметром и равными сторонами,длина каждой из которых 10 см?Как называется такой многоугольник?

Автор: Гость