Коля шел со скоростью 80м/мин и уронил варежку. Таня находилась от Коли на расстоян??и 240 м , увидела что он что то уронил. Со скоростью 160м/мин она добежала до варежки, подняла ее и бросилась за Колей. Сколько времени Таня д...

Гость: Гость:

1. скорость Тани 160м/мин ей нужно было пробежать до варежки 240м на это у нее ушло = 240/160=1,5минуты 2. За это время 1,5 минуты Коля ушел на х м. его скорость 80 м/мин, значит 80*1,5=120м 3. Тане надо еще догнать Колю, и пробежать столько, чтобы сравняться с Колей. Коля начинает движение с отметки 120м, так как уже ушел туда, пока Таня бежала за Варежкой. А Таня от варежки, с отметки 0 м. Поэтому: через 1 минуту = Коля 120+80=200м, Таня 0+160=160м через 0,5 минуты = Коля 200+40=240м, Таня 160+80=240м 4. Таня бежала за варежкой 1,5 минуты, и потом еще 1,5 минуты за Колей. Всего 3 минуты ей потребуется. Ответ: 3 минуты.