Срочно помогитсе! =с Написать мини-сочинение,используя слова исключения

Русский язык
Срочно помогитсе! =с Написать мини-сочинение,используя слова исключения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
я смотрю на красивый закат.Мы в лесу слышим красивую музвку.
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