Куб с площадью основанием 2 м в квадрате стоит на поверхности , оказывая на неё дав??ение 200па . чему равна сила давления куба?

Физика

Куб с площадью основанием 2 м в квадрате стоит на поверхности , оказывая на неё дав??ение 200па . чему равна сила давления куба?

Автор: Гость