Куб с площадью основанием 2 м в квадрате стоит на поверхности , оказывая на неё дав??ение 200па . чему равна сила давления куба?

Физика
Куб с площадью основанием 2 м в квадрате стоит на поверхности , оказывая на неё дав??ение 200па . чему равна сила давления куба?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: s=2 м2; Р=200 Па.найти F. Решение: Р= F/S ; F=PS=200*2=400H
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