Придумай 2 різні задачі на ділення,які розв'язуються так: 12÷6=2

Гость: Гость:

Например: на дереве быбо 12 яблок, и тут бабушка ихсобрала и решила раздать своим шестирым внукам (вопрос) по сколька яблок длжна раздать бабушка внукам??? 12÷6=2 (по два яблока должна раздать бабушка внукам)