Придумай 2 різні задачі на ділення,які розв'язуються так: 12÷6=2
Математика
Придумай 2 різні задачі на ділення,які розв'язуються так: 12÷6=2
Ответ(ы):
Гость:
Например: на дереве быбо 12 яблок, и тут бабушка ихсобрала и решила раздать своим шестирым внукам (вопрос) по сколька яблок длжна раздать бабушка внукам??? 12÷6=2 (по два яблока должна раздать бабушка внукам)
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