Помогите пожалуйста ! задание токое Верно ли найдено отношение ? Если нет, то объясните, в чём ошибка и найди отношение правильно: а) 30кг относятся к 1 т как 30:1 б) 1,2 ч относятся к 24 мин как 3 :1 в) 20см относятся к 2...
Математика
Помогите пожалуйста ! задание токое Верно ли найдено отношение ? Если нет, то объясните, в чём ошибка и найди отношение правильно: а) 30кг относятся к 1 т как 30:1 б) 1,2 ч относятся к 24 мин как 3 :1 в) 20см относятся к 2 м как 10:1 г) 36 с относятся к 3 мин как 1 :5 Зарание спасибо :)
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