Сообщение по обществознанию на тему: Лидер и лидерство в малых групах 6 класс пом??гите пожалуйста))))))))))
Обществознание
Сообщение по обществознанию на тему: Лидер и лидерство в малых групах 6 класс пом??гите пожалуйста))))))))))
Ответ(ы):
Гость:
Политическое лидерство – выдвижения на решающие посты новых людей, способных на преобразования в государстве и обществе и на проведение политики, удовлетворяющей потребности населения Политическое лидерство – выдвижения на решающие посты новых людей, способных на преобразования в государстве и обществе и на проведение политики, удовлетворяющей потребности населения Функции политических лидеров : 1Интегративная 2 Ориентационная 3 3 Инструменталистская 4 4 Мобилизационная 5 5 Функция социального арбитража и патронажа 6Функция легитимации политического порядка
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