Сообщение по обществознанию на тему: Лидер и лидерство в малых групах 6 класс пом??гите пожалуйста))))))))))

Обществознание
Сообщение по обществознанию на тему: Лидер и лидерство в малых групах 6 класс пом??гите пожалуйста))))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Политическое лидерство – выдвижения на решающие посты новых людей, способных на преобразования в государстве и обществе и на проведение политики, удовлетворяющей потребности населения  Политическое лидерство – выдвижения на решающие посты новых людей, способных на преобразования в государстве и обществе и на проведение политики, удовлетворяющей потребности населения  Функции политических лидеров   :    1Интегративная      2 Ориентационная 3   3    Инструменталистская 4      4 Мобилизационная 5      5 Функция социального арбитража и патронажа     6Функция легитимации политического порядка  
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