АЗОТ образуется при разложении какого вещества?
Химия
АЗОТ образуется при разложении какого вещества?
Ответ(ы):
Гость:
При разложении нитрита аммония NH4NO2 = N2 + 2H2O аммиака 2NH3 ⇔ N2 + 3H2
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