Напиши близкие по смыслу слова откуда ни возьмись

Литература
Напиши близкие по смыслу слова откуда ни возьмись
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как снег на голову. Думаю подойдет
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