Решить задачу разными способами.дедушка собрал 6кг слив и 9кг яблок,чтобы отправить родственникам.в одну посылку можно положить 3кг.сколько посылок отправит дедушка?
Математика
Решить задачу разными способами.дедушка собрал 6кг слив и 9кг яблок,чтобы отправить родственникам.в одну посылку можно положить 3кг.сколько посылок отправит дедушка?
Ответ(ы):
Гость:
6+9--15 и 15:3--5 ответ:5 посылок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 км/ ч. В это же время навстречу им из ...
Математика
Помогите пожалуйста ! задание токое Верно ли найдено отношение ? Если нет, то объясните, в чём ошибка и найди отношение правильно: а) 30кг от...