Решить задачу разными способами.дедушка собрал 6кг слив и 9кг яблок,чтобы отправить родственникам.в одну посылку можно положить 3кг.сколько посылок отправит дедушка?

Математика
Решить задачу разными способами.дедушка собрал 6кг слив и 9кг яблок,чтобы отправить родственникам.в одну посылку можно положить 3кг.сколько посылок отправит дедушка?
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Гость:
6+9--15 и 15:3--5 ответ:5 посылок
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