помогите составить небольшой рассказ на темумоя любимая игрушка, например телескоп или лего для мальчика 10 лет
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помогите составить небольшой рассказ на темумоя любимая игрушка, например телескоп или лего для мальчика 10 лет
Ответ(ы):
Гость:
Я в детстве очень любил играть со своим конструктором лего. мне нравилось играть и собирать города с многочисленным населением "людей".
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